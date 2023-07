Lira antecipa recesso e embarca em cruzeiro de Wesley Safadão nos EUA

CB Correio Braziliense

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), antecipou as férias para comparecer ao cruzeiro do cantor Wesley Safadão, na Flórida, nos Estados Unidos. O recesso parlamentar começa em 18 de julho, mas o deputado adiantou o início do período e foi flagrado conversando com o cantor, dentro do navio.

O registro da conversa entre Lira e Safadão foi publicado pelo perfil Choquei, no Twitter, na segunda-feira (10/7). Procurada pelo jornal O Estado de São Paulo, a assessoria do parlamentar disse que não fará comentários. O Correio também entrou em contato com a assessoria do parlamentar e recebeu a mesma resposta: "sem comentários".

Durante a última semana, Lira se dedicou a aprovação da reforma tributária, que tramitava na Câmara dos Deputados há mais de 30 anos e foi aprovada na madrugada da última sexta-feira (7/7). Além desse, também passou o projeto de lei que retoma o "voto de qualidade" no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Os dois eram projetos prioritários para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A viagem de Lira está em desacordo com o que determina a Constituição Federal, que indica o início do recesso para os parlamentares somente com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) — parágrafo 2º do Art. 57: "A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias" —, o que ainda não ocorreu. Porém, será colocado em prática o "recesso branco", por um acordo entre os congressistas.

Cruzeiro sai dos Estados Unidos em direção às Bahamas

O site de divulgação do "WS On Board Flórida" anuncia que o cruzeiro, que é o "mais animado do Brasil agora é o Navio Mais Animado do Mundo!", seguirá para as Bahamas, até a próxima quinta-feira (13/7).

Entre os artistas que devem se apresentar nos dias em que o cruzeiro atravessa o oceano estão, além do próprio Wesley Safadão, Bell Marques, Zé Neto e Cristiano, Dubdogz, Léo Santana, Murilo Huff, Eric Land, Marcynho Sensação, EME, e Tirullipa.

Para embarcar no cruzeiro, os interessados tiveram que comprar ingressos, que davam direito a um quarto dentro do navio, e custavam até mais de R$ 13 mil. A cabine externa com varanda estava sendo vendida por R$ 13.696 por pessoa, mas, de acordo com o site do WS on board, todas estão esgotadas.



*Com informações da Agência Estado.

