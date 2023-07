CPI do MST aprova depoimento de G.Dias e evita convocação de Rui Costa

AM Ândrea Malcher

(crédito: MST em Pernambuco/Reprodução)

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) aprovou, na tarde desta terça-feira (11/7), a convocação do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias, para prestar depoimento no colegiado. Em outra votação, os integrantes retiraram da pauta o pedido de convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Essa é a segunda vez que a articulação dos deputados da base evitam a convocação de Costa. Segundo o presidente da CPI, Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS), o requerimento de convocação do ministro deve ser analisado no retorno do recesso parlamentar, em agosto. No caso de G.Dias, o grupo quer que ele relate as providências tomadas pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para o monitoramento das invasões de terra no país entre janeiro e março deste ano.

“Urge a necessidade de termos conhecimento das atividades de inteligência desempenhadas pela Abin, tais como monitoramento das atividades de invasão de terra, articulação do SISBIN e análise das informações de inteligência produzidas por órgãos de inteligências federais e estaduais cumprindo, desta forma, a sua missão institucional, e, ainda, quais medidas que o GSI adotou para informar às autoridades competentes e possibilitar que medidas cabíveis fossem tomadas a fim de coibir as invasões de terras", defendeu o deputado Ricardo Salles (PL-SP), relator da CPI.



