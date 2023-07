Quem é Celso Sabino, cotado para assumir o Ministério do Turismo

CB Correio Braziliense

(crédito: Najara Araújo/Câmara dos Deputados)

Apesar da sobrevida de Daniela Carneiro, o ministro da Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou que o deputado federal Celso Sabino (União-PA) comandará o Ministério do Turismo. Próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), Sabino é o nome favorito da bancada do partido União Brasil, que integra a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para assumir a pasta.

O nome de Daniela Carneiro para o Ministério do Turismo nunca foi unanimidade na bancada do partido na Câmara. Lula escolheu a ministra como retribuição ao empenho dela e do marido, o prefeito de Belford Roxo Waguinho Carneiro, na campanha presidencial do petista na Baixada Fluminense, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e com o público evangélico — que é mais próximo de Bolsonaro.

Perfil

Com a ida de Waguinho para o Republicanos e Daniela com pedido de desfiliação do União Brasil para ser julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a troca do comando para o deputado Celso Sabino é dada como certa. Nascido em Belém, no Pará, o parlamentar também é advogado, administrador e auditor fiscal. Com mais de dez anos de trajetória política, ele se elegeu pela primeira vez em 2010, como deputado estadual suplente pelo PSDB.

Em 2018, ele foi eleito deputado federal. Já em 2021, o parlamentar anunciou a saída do PSDB, após atrito com alas do partido. Líderes próximos ao ex-governador de São Paulo, João Doria, apoiavam o nome de Baleia Rossi (MDB-SP) para substituir Rodrigo Maia (DEM-RJ) na Presidência da Câmara, enquanto que Sabino foi na contramão e endossou apoio a Arthur Lira. Os desgastes levaram até à abertura de um processo de expulsão do deputado, mas ele anunciou a saída do partido antes.

Sabino também já esteve envolvido em outras polêmicas. A ex-mulher do deputado já registrou um boletim de ocorrência, em 2014, por "perturbação de tranquilidade" e o caso foi analisado no âmbito de violência doméstica, com a Lei Maria da Penha. A defesa do parlamentar, no entanto, nega todas as acusações.

No fim de junho, Sabino afirmou que, se for escolhido como ministro do Turismo, exercerá a função "com máximo desempenho". "Acho que cabe ao governo do presidente Lula, ao seu tempo, da forma como achar melhor, montar a sua equipe, formar seu time. Eu sou funcionário do povo brasileiro. Dos cidadãos do Pará, por onde fui eleito. Estou à disposição do meu partido. Sou fiel. Se essa missão me for incumbida, vamos buscar exercer com o máximo de empenho, com o máximo de esforço possível", disse o deputado.

Troca

Na quinta-feira (6/7), Lula se reuniu com Daniela Carneiro no Palácio do Planalto. No entanto, depois do encontro, que contou também com a presença do ministro da Secretaria de Comunicação do governo, Paulo Pimenta, foi informada a permanência dela no comando da pasta. O ministro reiterou que as discussões devem começar na próxima semana e que a troca só deve acontecer durante o recesso do Congresso Nacional.

