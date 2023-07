Lançamento do Novo PAC foi adiado para agosto, diz Rui Costa

VC Victor Correia

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou nesta segunda-feira (17/7) que o lançamento do Novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) foi adiado novamente e ocorrerá apenas em agosto, após o recesso parlamentar. O lançamento estava previsto para a quinta-feira da semana que vem (27).

Rui Costa participou nesta manhã do lançamento de uma escola de tempo integral em Feira de Santana, Bahia, junto com o ministro da Educação, Camilo Santana. Em conversa com jornalistas, ele chegou a reforçar que o programa teria início ainda no fim de julho. Logo depois, disse que recebeu uma ligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a nova orientação.

Anúncio "nos próximos dias"

Segundo o ministro, Lula sinalizou querer aguardar o fim do recesso do Congresso Nacional, o que ocorre em agosto, para realizar o lançamento. A data deve ser anunciada "nos próximos dias", segundo a Casa Civil.

O programa dará continuidade a obras paralisadas, além de criar parcerias público-privadas (PPPs) para investimentos. Também serão incentivados investimentos e obras que visem a transição energética, entre outros pontos. O programa segue o molde do que foi realizado nos mandatos anteriores do petista.

