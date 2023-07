Rui Costa recebe Sabino, que pode ser nomeado ministro ainda hoje

VC Victor Correia

Ministro da Casa Civil, Rui Costa, recebe o novo ministro do Turismo, Celso Sabino, em seu gabinete 14/7 - (crédito: Wagner Lopes/CC)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, recebeu nesta sexta-feira (14/7) o novo ministro do Turismo, Celso Sabino. Segundo nota emitida pela Casa Civil, a nomeação de Sabino ao cargo pode ser oficializada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) ainda hoje.

O encontro ocorreu no início da tarde, no gabinete de Rui Costa, no Palácio do Planalto. Ainda de acordo com a Casa Civil, Sabino se colocou a disposição do governo e "com muita vontade de trabalhar". Após a nomeação, a expectativa é que a cerimônia de posse ocorra em agosto, após o recesso parlamentar.









Convidado pelo presidente Lula

O deputado terá que se licenciar do cargo na Câmara para assumir o ministério, atualmente ocupado pela ministra Daniela Carneiro. Ela, por sua vez, voltará a atuar como deputada. O nome de Sabino já circulava nos bastidores, e foi confirmado ontem (13) no cargo após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Daniela sofreu um processo de fritura por parte do União Brasil, partido com o qual está em litígio na Justiça Eleitoral para sair sem perder o cargo de deputada. O ministério do Turismo, durante a formação do governo, foi dado ao partido. Com o processo de saída de Daniela, contudo, a legenda pressionou o governo pela troca.

