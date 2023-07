Nando Reis pede prisão de Bolsonaro: 'Sua hora tá chegando, mané'

Ed Estado de Minas

O artista se apresentou no, domingo (16/7), no Festival de Inverno do Rio - (crédito: Prime Rock/Divulgação)

O cantor Nando Reis, durante apresentação no Festival de Inverno do Rio de Janeiro, nesse domingo (16/7), defendeu a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Vai pra cadeia! Jair Bolsonaro, sua hora está chegando, mané”, disse o artista que foi ovacionado pelo público.

Após o show, o ex-titãs deu entrevista ao Canal Brasil e defendeu sua fala, reforçando críticas à gestão do ex-presidente. “Quem acha que o que eu estou falando é ir além, essa pessoa está sem noção. O que a gente está falando é recolocar as coisas nos lugares. Não estamos falando nada demais. Respeito ao próximo”, disse Nando Reis.

Nando Reis pede cadeia para Bolsonaro durante show do Festival de Inverno Rio. “Tem muita gente falando de Deus, mas tá fazendo o oposto de tudo que foi o ensinamento de Cristo”. pic.twitter.com/gW2sh6AN Correio Braziliense HS — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) July 16, 2023

O cantor também rechaçou o lema “Deus, Pátria e Família”, muito usado por Bolsonaro em seus atos e manifestações públicas. “Eu não sou cristão, não sou religioso, mas estou muito mais perto de defender os ensinamentos do cristianismo do que qualquer papo de Deus, família e o caralh*. Bando de hipócrita”, pontuou

Bolsonaro, além de considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ainda responde a uma série de acusações na Justiça Criminal.

Recentemente, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), desarquivou uma investigação contra a

gestão do ex-presidente na pandemia de COVID-19.

Bolsonaro também é alvo de inquérito que investiga os atos antidemocráticos do 8 de janeiro, quando manifestantes bolsonaristas atacaram as sedes dos Três Poderes. Em maio, ele também esteve na mira da Polícia Federal (PF) que apura um esquema de fraude em seu cartão de vacinação.

