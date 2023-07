Lula: "Rico tem duas alegrias: tomar dinheiro emprestado e não pagar"

VC Victor Correia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta terça-feira (18/7) que “só quem gosta de dever muito é rico”, ao comentar o programa Desenrola Brasil, lançado ontem. Para o petista, a iniciativa é “uma revolução extraordinária” e pode levar 72% da população brasileira, que está endividada, de volta ao mercado consumidor.



Lula adiantou ainda que a segunda fase do programa, que permitirá a renegociação das dívidas com lojas, será implementada em setembro. As falas ocorreram no programa Conversa com o Presidente, na manhã de hoje.

“Só quem gosta de dever muito é rico. Tem um ditado que diz que rico tem duas alegrias: uma quando toma dinheiro emprestado, e a outra quando não paga. O pobre tem duas tristezas. Ele não pode tomar dinheiro emprestado. Quando pode, ele não pode pagar”, comentou o presidente durante o programa, transmitido ao vivo de Bruxelas, na Bélgica, onde participa da cúpula entre a União Europeia e a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

Segunda fase em setembro

Segundo Lula, o programa é uma “revolução extraordinária”. Ele brincou ainda que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e sua equipe deveriam ganhar o “prêmio Nobel da desenrolação”. O presidente disse também que ontem, após o início do Desenrola, houve uma grande procura aos bancos, que ofereceram reduções de até 96% das dívidas para pessoas que ganham até R$ 20 mil por mês.

“Se der certo nessa primeira fase, quando chegar o aplicativo no varejo, em setembro, acho que vamos liberar milhões de brasileiros, que vão poder voltar para o consumo”, frisou Lula.



