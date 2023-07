Parlamentares vão a NY com documento que deveria ser entregue na Suíça

CB Correio Braziliense

Portinho, Van Hatten, Girão e Malta com Danese (C). Documento que levaram deveria ser entregue em Genebra - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um grupo de parlamentares errou, por alguns milhares de quilômetros, o local onde deveria entregar um manifesto ao que consideram uma violação aos direitos dos presos pela invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro. Chefiados pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE), os congressistas foram à sede das Nações Unidas, em Nova York, quando, na realidade, deveriam ter seguido para Genebra, na Suíça.

Girão — que ficou conhecido pela atuação negacionista na CPI da Covid, embora jamais tenha se admitido bolsonarista — chegou a anunciar a viagem nas redes sociais, por meio de um vídeo. A denúncia, segundo ele, é referente ao que considera uma "violação de direitos" dos presos após os atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro.

O grupo de parlamentares foi entregar o manifesto ao embaixador do Brasil nas Nações Unidas, Sergio Danese. Com Girão estavam os também senadores Carlos Portinho (PL-RJ) e Magno Malta (PL-ES), além do deputado Marcel Van Hatten (Novo-RS) — todos bolsonaristas e críticos ferozes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em casos de alguma denúncia por violação a direitos humanos, primeiramente tem de ser peticionada ao Comitê de Direitos Humanos da ONU — cuja sede é em Genebra. O erro de endereço cometido pelo grupo de parlamentares foi informado pela colunista Bela Megale, de O Globo, e confirmado pelo Correio. Mesmo assim, Girão, Malta, Van Hatten e Portinho fizeram questão de postar, nas redes sociais, o encontro com Danese.

O documento levado pelo grupo foi assinado por 52 congressistas e tem aproximadamente 50 páginas.