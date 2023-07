PF prende um dos acusados de liderar invasão ao prédio do STF

RS Renato Souza

Diego Ventura, de camiseta amarela, foi filmado nos ataques aos Três Poderes no 8 de janeiro - (crédito: Reprodução)

A Polícia Federal prendeu um dos acusados de envolvimento na invasão do Supremo Tribunal Federal (STF) no 8 de janeiro. A detenção ocorreu em mais um desdobramento da operação Lesa Pátria, que investiga os atentados que ocorreram em Brasília.

Diego Ventura foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator das investigações sobre o caso no Supremo. Ele foi preso durante a noite de quinta-feira (20/7), no evento "Assembleia Nacional da Direita Brasileira", em Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

As investigações apontam que ele era um dos líderes do acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército, no Setor Militar Urbano. Em dezembro, Ventura chegou a ser detido com outras pessoas, no momento em que seguia para o STF com estilingue, faca e rádios comunicadores.

Apesar de ser levado à delegacia, foi solto no mesmo dia. Nas imagens captadas no dia do ataque, ele aparece do lado de fora da sede do Supremo chutando grades. Em seguida, aparece dentro do prédio, já destruído.