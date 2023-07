Suspeitos de agredir Moraes querem imagens do aeroporto de Roma

CB Correio Braziliense

22/06/2023 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Politica. TSE - Jugamento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, movida pelo PDT contra Jair Bolsonaro e Braga Netto. Na foto, o Ministro Alexande de Moraes. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O advogado da família investigada por hostilizar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes avalia pedir à Justiça da Itália o acesso às imagens do aeroporto de Roma para checagem do que ocorreu na confusão.

Segundo a defesa, representada pelo advogado Ralph Tórtima Stettinger Filho, o material deve estar em mãos das duas partes no processo. "É justo que ambas as partes recebam o material, em igual tempo, podendo analisá-lo na sua plenitude", diz Tórtima, por meio de nota.

A própria Polícia Federal (PF) brasileira ainda não recebeu os vídeos do sistema de câmeras do aeroporto italiano para avaliar a conduta de todos os envolvidos no caso. O conteúdo só pode ser encaminhado ao Brasil após liberação da Justiça Italiana.



A Polícia Federal tem em mãos o vídeo gravado do celular de um dos suspeitos de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no Aeroporto de Roma, Itália. Fontes da corporação afirmaram ao Correio que o material apresentado pela defesa do empresário Alex Zanatta passou por edição, como corte ou interrupção, e que, por isso, os investigadores solicitaram a íntegra da gravação.