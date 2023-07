Vídeo mostra senador bolsonarista brigando no aeroporto JK

CB Correio Braziliense

Senador Alan Rick grita com funcionários de companhia aérea - (crédito: Reprodução)

O senador Alan Rick (União-AC) hostilizou um atendente da companhia aérea Latam, no aeroporto de Brasília, depois de perder o voo para Rio Branco. Imagens de vídeo mostram o parlamentar enfurecido. Em certo momento, ele bate no balcão e grita com o funcionário após ser avisado que só poderia embarcar no dia seguinte.

O vídeo com o ataque de fúria de Alan Rick, porém, não é novo, e começou a circular ontem nas redes. Segundo a assessoria do parlamentar, o episódio ocorreu no início do ano passado, quando ele aguardava o voo, mas a companhia aérea teria alterado o portão de embarque, o que o fez perder a hora.

Na gravação, Rick afirma que não ouviu o aviso. Irritado, ele bate com as mãos no balcão. "Tá aqui, 24, tá aqui no meu bilhete, 24! O senhor tem que me colocar no voo", exige.

Quando o funcionário afirma que é impossível e que ele precisaria esperar até o dia seguinte, o senador fica furioso. "Na sua mão o caralho, você tem que me respeitar, rapaz."

Alan Rick foi eleito senador nas eleições de 2022, depois de dois mandatos consecutivos como deputado federal no Acre. Além disso, ele é jornalista, apresentador de TV, pastor evangélico na Igreja Batista do Bosque e trabalha para se cacifar como candidato ao governo do estado nas eleições de 2026.

O parlamentar foi um dos senadores que assinou o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, depois que o magistrado, em um evento da União Nacional dos Estudantes, afirmou que "derrotamos o bolsonarismo".