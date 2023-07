"Barbie-me-ei!": Michel Temer se veste de rosa em referência ao filme

VC Victor Correia

O ex-presidente Michel Temer postou, em suas redes sociais, uma foto vestido de rosa em referência ao novo filme da Barbie 22/7 - (crédito: Reprodução/Twitter)

O ex-presidente Michel Temer (MDB) postou em suas redes sociais, neste sábado (22/7), um vídeo com montagem no qual aparece vestido de rosa, em referência ao novo filme da Barbie, que estreou na última quinta-feira (22/7). Na legenda, Temer usa até a mesóclise, figura de linguagem pela qual é conhecido: "Barbie-me-ei!".

O vídeo começa com uma imagem do ex-presidente na capa do filme, que estrelou os atores Margot Robbie e Ryan Gosling. A postagem também faz referência à música "Barbie Girl", mas alterada. Enquanto a versão original abre com "Oi Barbie, Oi Ken", o vídeo traz a frase "oi Temer, oi Barbie, oi Ken". Na imagem, também está escrito "Ken Temer".

A postagem traz ainda outras montagens do rosto de Temer no personagem Ken, e termina com a frase "até a próxima, Temer".

Fenômeno

O filme da Barbie contou com um grande investimento em marketing, tanto nas redes sociais quanto em mídias físicas. Outras figuras públicas também aproveitaram a onda para ter visibilidade, como a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. Ela postou uma foto ao lado da ministra da Saúde, Nísia Trindade, com ambas vestidas de rosa, e a legenda "E essas Barbie girls?".