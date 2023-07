Lula recebe Nasa para discutir tecnologia na Amazônia e missão na Lua

MS Mayara Souto

Bill Nelson quer propor a Lula mais três parcerias de satélites que possam fazer uma análise mais aprofundada na Amazônia - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu na manhã desta segunda-feira (24/7) o ex-senador Bill Nelson, administrador-geral da Nasa (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos), e a embaixadora dos EUA no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley, no Palácio do Planalto. Na oportunidade, foram discutidos temas como a cooperação científica entre Brasil e Estados Unidos na área espacial e a obtenção dos dados sobre o meio ambiente monitorados pela agência norte-americana.

No encontro, que contou ainda com a presença da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos, a Nasa relembrou parceria com o governo brasileiro através do programa Servir-Amazônia, criado em 2005, que obtém informações via satélites de observação da terra e tecnologias geoespaciais para auxiliar na compreensão das mudanças do meio ambiente, avaliar ameaças climáticas, obter respostas rápidas a catástrofes ambientais e auxiliar na tomada de decisões do poder público.

Bill Nelson anunciou que novas aeronaves terão capacidade de captar fotografias precisas de queimadas, desgaste dos solos e depósitos de sedimentos no oceano, pelo rio Amazonas. "Ele quer propor mais três outras parcerias de satélites que possam fazer a análise mais aprofundada, por exemplo, através das copas das árvores", revelou a ministra de Ciência e Tecnologia.

Colaboração

Na ocasião, Lula comentou sobre essa e outras formas de colaboração a serem realizadas por meio do MCTI e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A ministra Luciana Santos, por sua vez, retomou o histórico da cooperação Brasil-EUA na área espacial, em especial o programa Artemis, que trata da exploração sustentável da Lua e tem data de próximo lançamento para 2024. E reforçou o convite para conhecer o Inpe ao norte-americano.

"Nós queremos que eles observem a nossa indústria brasileira na área espacial. Temos empresas com capacidade de produção para fornecer à Nasa equipamentos na industria aeroespacial. É um pouco essa troca que queremos estabelecer na visita ao Inpe", completou a ministra.

Para presentear o presidente do Brasil, o chefe da Nasa entregou um quadro com fotografias espaciais do acervo da agência e as bandeiras dos países. Bill Nelson está cumprindo agenda na América do Sul e visitará, ainda, Argentina e Colômbia.