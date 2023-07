Inpe mostra aumento de 21% no desmatamento do Cerrado no 1º semestre

HF Henrique Fregonasse*

(crédito: Henrique Fregonasse)

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou, na tarde desta quinta-feira (6/7), os dados do Deter coletados sobre o desmatamento no Cerrado, que mostram que, em relação ao mesmo período de 2022, os meses de janeiro a junho de 2023 apresentaram aumento acumulado de 21%. A informação foi apresentada durante evento sediado no auditório do Ministério do Meio Ambiente (MMA), com a presença da ministra Marina Silva.

Ao apresentar os dados, o secretário-executivo do MMA, João Paulo Capobianco, explicou que o mês de junho, por si só, mostrou queda de 14,6% no desmatamento em relação a junho de 2022, o que não foi suficiente para segurar a taxa do semestre. Segundo ele, a curva do desmatamento no Cerrado vem, há algum tempo, em elevada tendência de aumento.

Capobianco alegou que ainda não é possível identificar uma interrupção nessa curva de crescimento, mas que, apesar de longe do ideal, o resultado do semestre mostra um início de declínio desse aumento.

Os dados do Deter/Inpe mostram que 81% do desmatamento no Cerrado ocorre na região da “MATOPIBA”, sendo 28% no estado da Bahia, 23% no Maranhão, 18% no Tocantins e 12% no Piauí.

Durante a apresentação, o Secretário Extraordinário de Controle de Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do MMA, André Lima, mostrou que 76% da área de desmatamento no Cerrado equivale a territórios sob registro do Cadastro Ambiental Rural (CAR), o que requer atuação focada do MMA, junto ao Ibama, ICMBio e em parceria com os estados.

*Estagiário sob supervisão de Thays Martins

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.