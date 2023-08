Ed Estado de Minas

Festa com tema do PT tem boca de Bolsonaro como lixeira; veja imagens - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seus ministros e até o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) viraram tema de uma festa de aniversário em Belo Horizonte que viralizou na internet. Vídeo publicado na sexta-feira (11/8) no TikTok já se aproxima das 10 mil curtidas e bateu a marca de 44 mil reproduções.



Ao som do funk, ‘Vai dar PT’, o vídeo reúne imagens da decoração da festa com o tema ‘trintou na Ursal’, em referência à "União das Repúblicas Socialistas da América Latina" (URSAL), teoria que viralizou após fala do então candidato à presidência Cabo Daciolo em debate eleitoral de 2018.



Além de um bolo com as imagens de Lula, a primeira-dama Janja e da ex-presidente Dilma Rousseff, os enfeites da festa incluem imagens das ministras da Saúde, Nísia Trindade, em um cooler, e do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), em um vaso de plantas. A imagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), aparece em uma bandeja de sanduíches de mortadela, em alusão ao apelido pejorativo dado por opositores aos petistas.



Bolsonaro também ‘marcou presença’. O principal adversário político de Lula na atualidade estampa o cesto de lixo, que tem uma abertura para os descartes na boca do ex-presidente.



O jornalista Luís Felipe Salgado explicou a ideia para a temática da festa em que comemorou a chegada de seus 30 anos. Ele comentou também sobre a surpresa gerada pela repercussão da festa nas redes sociais.



"Todos os meus amigos têm uma mesma linha de consciência política e quis aproveitar a data do aniversário para fazer uma festa que brincasse um pouco com os memes e o clima mais leve que estamos vivendo. Todo mundo chegou, curtiu muito e começou a postar conteúdo nas redes sociais. Ninguém tem muitos seguidores e não imaginava que isso ia dar repercussão", disse.



A estudante Luísa Salgado, irmã de Luís Felipe e responsável por compartilhar a festa com a internet, conta que acordou surpresa com a repercussão obtida com a filmagem do evento. "Não imaginava a repercussão que isso ia ter! Tava todo mundo curtindo a festa e resolvi gravar, não tinha nem 1000 seguidores e quando acordei fiquei surpresa com a proporção que tinha tomado! O vídeo da festa não tem nada haver com o que costumo postar e não imaginava essa quantidade de visualizações. Amei ver muitos comentários elogiando e rindo junto", afirmou.