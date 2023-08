Após encontro com Lula, Lira adia reunião com líderes partidários

Edla Lula

Reforma ministerial, em andamento no Executivo, também foi assunto entre Lira e Lula no encontro de ontem - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), transferiu para a próxima segunda-feira (21/8), a reunião do colégio de líderes agendada para a manhã desta quinta-feira (17). O encontro já foi remarcado algumas vezes.

De acordo com a assessoria de imprensa da Casa Baixa, houve consenso entre os líderes de que a discussão da pauta de votações da próxima semana — assunto da reunião de hoje — poderia se feita no mesmo encontro marcado com técnicos do ministério da Fazenda, para tratar do novo marco fiscal, agendada para segunda, às 19h, com a presença do relator do marco, deputado Claudio Cajado (PP-BA).



No dia seguinte, na terça (22), Lira pretende colocar em votação do novo marco fiscal no Plenário. Ontem à noite, o presidente da Câmara esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para discutir as pautas prioritárias para o governo que estão em votação na Casa. A reforma ministerial, em andamento no Executivo, também foi assunto entre Lira e Lula.