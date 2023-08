Duda Salabert protocola pedido de segurança para hacker da 'Vaza-Jato'

Mayara Souto

Duda Salabert fez pedido para proteção de hacker da CPMI do 8 de janeiro - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) anunciou, nas redes sociais, que protocolou um pedido ao Ministério dos Direitos Humanos para que a segurança de Walter Delgatti seja garantida. O hacker depôs na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro na tarde desta quinta-feira (17/8).

"Eu já fui vítima, nos últimos anos, do bolsonarismo por meio de ameaças de morte, que se estenderam a minha família também. O senhor revelar essas questões da quadrilha que cercava Bolsonaro, e ele como mentor dessa tentativa de golpe, possivelmente sofreu ou sofrerá ameaças de morte, porque esse é o método do bolsonarismo", declarou a parlamentar durante a sessão no Senado Federal. Delgatti respondeu que o seu advogado já havia sido ameaçado.

Nas redes sociais, a parlamentar afirma que solicitou ao Ministério dos Direitos Humanos que seja pensada uma maneira de "garantir a segurança e a integridade física" do depoente, seus familiares e advogados.

