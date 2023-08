Ministra sobre nova variante da covid: "Vacina ainda é a melhor proteção"

Henrique Fregonasse*

A ministra Nísia Trindade afirmou que as orientações para as novas variantes de covid-19 continuam as mesmas - (crédito: Julia Prado/MS)

Por meio de postagem realizada na tarde desta quinta-feira (17/8) em seu perfil no Twitter, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que o ministério tem se mantido atento ao surgimento de novas variantes da covid-19. Segundo ela, não há evidências de que as novas EG.5 e BA.6 “escapem à imunização” e, por isso, “a vacina ainda é a melhor forma de proteção”.

Segundo Nísia Trindade, até o momento, as orientações para prevenção e tratamento do vírus continuam as mesmas e o uso de máscaras é recomendado somente para pessoas imunocomprometidas. Ela alertou, ainda, para a disponibilidade, no Sistema Único de Saúde (SUS), de um medicamento antiviral para tratamento de infecções relacionadas à covid-19 logo que realizado o diagnóstico e no aparecimento de sintomas.

Ainda nesta terça-feira, a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) emitiu uma nota informativa em que afirma que a variante EG.5 — classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como variável de interesse — ainda não foi identificada no Brasil. A nota informa não haver alteração no número de casos notificados de covid-19 ou de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no país no momento, “não havendo necessidade de mudança das recomendações vigentes”.

Apesar de o país ainda não ter registrado casos da EG.5, a nota da SBI alerta para a possibilidade de uma nova onda de casos, com baixo potencial de casos graves, baseado nos cenários de países onde a variante já circula. Por isso, a instituição recomenda às autoridades de saúde que tomem medidas para aumentar o número de testes diagnósticos realizados e a vigilância dos casos sintomáticos, para que uma possível mudança no cenário epidemiológico seja detectada precocemente.

A nota da SBI reforça, ainda, o alerta da ministra para a importância de que a população mantenha as carteiras de vacinação atualizadas e a necessidade de que pessoas que tomaram a última dose há mais de um ano tomem a dose de reforço. Ambos reforçam que pessoas que compõem grupos de risco devem levar as orientações com maior rigor.

