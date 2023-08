Carla Zambelli está internada e acompanha CPI em hospital de Brasília

Débora Oliveira

"Minha inocência será provada", declara Carla Zambelli

Citada na CPMI do 8/1, nesta quinta-feira (17/8), a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) acompanhou o depoimento do hacker Walter Delgatti em um hospital particular na Asa Sul, onde está internada desde terça-feira (15/8).

A informação foi confirmada pela assessoria da parlamentar no começo da noite desta quinta-feira (17/8). De acordo com o comunicado, o quadro de saúde da parlamentar permanece estável. Zambelli foi diagnosticada com diverticulite — inflamação ou infecção em uma ou mais das pequenas bolsas do trato digestivo.

Durante a sessão da CPI, o hacker Delgatti, que foi preso em 2 de agosto em operação da Polícia Federal que investiga a tentativa de invasão nos sistemas do Judiciário, declarou ter recebido R$ 40 mil de Zambelli para invadir "qualquer sistema do poder Judiciário".

Em nota, a defesa de Zambelli disse que ela "rechaça qualquer acusação de prática de conduta ilícita e imoral", inclusive, "negando qualquer tipo de pagamento ao mencionado hacker". Em seu perfil oficial do Twitter, a deputada declarou que sua inocência será provada.

Confira a nota na íntegra

"A defesa da deputada Carla Zambelli novamente refuta e rechaça qualquer acusação de prática de condutas ilícitas e ou imorais pela parlamentar, inclusive, negando as aleivosias e teratologias mencionadas pelo senhor Walter Delgatti.

Observa-se que citada pessoa, como divulgado em diversas reportagens usa e abusa de fantasias em suas palavras. Suas versões mudam com os dias, suas distorções e invenções são recheadas de mentiras, bastando notar que a cada versão, ele modifica os fatos, o que é só mais um sintoma de que a sua palavra é totalmente despida de idoneidade e credibilidade.

Ademais, esclareça-se que a defesa ainda não teve acesso aos autos da investigação e assim que possível, se manifestará de forma mais ampla, justamente para desmerecer publicamente os embustes criados".