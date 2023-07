Carla Zambelli será julgada pelo STF

Ed Estado de Minas

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar se aceita uma denúncia contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) em agosto, na volta do recesso do poder judiciário. A parlamentar bolsonarista é acusada de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo.

O Supremo analisará o caso em plenário virtual, entre os dias 11 e 21 de agosto. Se a corte aceitar a acusação da Procuradoria Geral da República, a deputada passará a ser ré em uma ação criminal.

Em julgamento está o episódio em que Zambelli, na véspera do segundo turno das eleições, em 29 de outubro, discutiu com um apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o perseguiu com uma arma em punho. O momento foi filmado e viralizou nas redes sociais, rendendo críticas inclusive de apoiadores.

Por causa do episódio, endereços da deputada foram alvos de busca e apreensão e armas foram apreendidas pela Polícia Federal (PF) neste ano, em uma ação autorizada pelo ministro Gilmar Mendes.

O caso já foi criticado pelo ex-ministro da Casa Civil, senador Ciro Nogueira (PP-PI), um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que considera o momento como crucial para a derrota nas eleições.

