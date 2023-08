Governo anuncia "desbloqueaço" de 3 mil perfis nas redes oficiais

Evandro Éboli

Assessores de Lula anunciaram o desbloqueio de perfis vetados pela gestão Bolsonaro - (crédito: Ricardo Stuckert/PR e Jim WATSON/AFP )

A Secretaria de Comunicação (Secom) do governo Lula anunciou que vaii desbloquear cerca de 3 mil perfis nas redes sociais de usuários que teriam sido "censurados" durante a gestão de Jair Bolsonaro.

Nas redes, a Secom usa o termo "perfis censurados" entre 2019 e 2022.

"Liberdade de expressão? Temos aqui. Receber informações das redes oficiais do governo é um direito do cidadão. Identificamos mais de 3.000 usuários que foram bloqueados pela gestão anterior, e todos estão sendo desbloqueados neste momento", informa a Secom.

No comunicado, o governo lista 14 endereços de redes oficiais para serem seguidos, da Secom, da Presidência e do "gov.br".

A secretaria do ministro Paulo Pimenta classifica a ação como "desbloqueaço" e pergunta "quem conhece alguém que foi bloqueado?" E anuncia o desbloqueio nas contas oficiais.

Liberdade de expressão? Temos por aqui!



Receber informações das redes oficiais do governo é um direito do cidadão. Identificamos mais de 3000 usuários que foram bloqueados pela gestão anterior, e todos estão sendo desbloqueados neste momento. pic.twitter.com/H3Ecl7PVIq — SecomVc (@secomvc) August 18, 2023

Nos comentários no Twitter da Secom, do anúncio do desbloqueio dos perfis, os conteúdos são divergentes. Tem seguidores do governo elogiando a iniciativa e tem também os que se queixam de já terem sido bloqueados por ministros do atual governo e até do "Lula oficial".