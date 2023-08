Escândalos envolvendo Bolsonaro desgastam imagem da ultradireita

Ingrid Soares

Pesquisa mostrou que capital político de Bolsonaro diminiu, enquanto o cacife do governador subiu - (crédito: Alan Santos/PR)

Em meio à polêmica envolvendo o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do tenente-coronel Mauro Cid por suposta venda irregular de joias da Presidência, exposta na última semana no depoimento do hacker Walter Delgatti Netto na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do dia 8 de janeiro, a extrema-direita está em xeque e calcula o estrago no capital político bolsonarista enquanto passa por sua pior fase. Mesmo a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, vista como uma das apostas para concorrer ao Palácio do Planalto no próximo pleito em uma espécie de extensão do legado do ex-presidente, também está sendo investigada. Na visão de especialistas consultados pelo Correio, o desgaste da figura de Bolsonaro, a depender dos desdobramentos, somada a sua inelegibilidade, pode reforçar figuras como a dos governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos/SP), Romeu Zema (Novo/MG) ou ainda do governador tucano Eduardo Leite (PSDB-RS).

Os três nomes são tidos como personagens centrais nos próximos anos. Em outra nuance, os últimos acontecimentos ainda podem acelerar a procura por novos personagens que possam representar o pensamento do eleitorado conservador em 2026.

O cientista político Rodrigo Prando, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aponta que o caso das joias abala a narrativa da honestidade de Bolsonaro, de combate à corrupção, contudo, o apoio da ala radical que o acompanha segue inabalado. "Para o bolsonarista radical, isso não faz diferença pois acredita que Bolsonaro está sendo vítima de perseguição, seja da Justiça, do sistema, da mídia". Ao mesmo tempo, diz, apoiadores de centro avessos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva podem migrar.

Um dos caciques da direita, o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, comentou durante a última semana as recentes acusações contra Bolsonaro e o defendeu apontando que ele está sendo alvo de "diversas injustiças".

Governadores

O cientista político Cristiano Noronha, da Arko Advice, destaca que o desgaste de Bolsonaro é substancial. "O risco de a situação legal jurídica se agravar é grande, e quanto mais isso ocorrer, as pessoas mais próximas a ele ficam fragilizadas. É o caso de Tarcísio. Vai depender muito do quanto o governador vai se envolver, ele pode se distanciar, ter uma neutralidade e acabar reduzindo esse dano. Tanto Tarcisio quanto Zema estão no jogo. Mas essa também pode ser uma oportunidade para candidatos de centro, como Eduardo Leite que podem acabar se fortalecendo à medida que o ex-presidente se desgaste", diz.

Apesar disso, analisa que Bolsonaro é uma liderança importante e, que mantém capital político que não pode ser desprezado. "Vai depender muito do cenário daqui para frente que pode tanto se agravar como pode eventualmente perder consistência. Ainda tem muita coisa para acontecer até 2026."

Na visão de André César, cientista político, sócio da Hold Assessoria, hoje, o cenário é de revés para o grupo, mas é certo que haverá novos momentos de força da ultradireita mais à frente.

"Essa corrente "saiu do armário" e será uma força permanente no cenário nacional", defende.

Paulo Baía, cientista político e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), analisa que a direita passa por um "inverno".

"Isso faz com que o cenário para Bolsonaro fique turvo e complicado momentaneamente, mas essa crise está concentrada nele. Tarcísio e Zema ainda superam essa expectativa", aponta.