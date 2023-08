Osvaldo Arns, filho do senador Flávio Arns, morre aos 48 anos

Mayara Souto

Família Arns lamenta o falecimento de Osvaldo Arns Neto neste domingo (20/8) - (crédito: Reprodução)

O filho do senador Flávio Arns (PSB-PR) morreu neste domingo (20/8) em Curitiba, no Paraná. Osvaldo Arns Neto, 48 anos, nasceu com esclerose tuberosa, uma doença degenerativa que afeta diversos órgãos. Ele teve complicações decorrentes de uma pneumonia e ficou internado por 48 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Nosso grande e querido Osvaldo descansou depois de tantos dias de luta. Lutou até o final, assim como fez durante seus 48 anos de vida. Uma vida linda, vivida sempre com alegria, entusiasmo, garra e, acima de tudo, muito amor. Osvaldo, você sempre será nossa luz. Siga seu caminho em paz, filho e irmão amado”, diz comunicado publicado em rede social pelo senador e pela filha dele, Carol Arns.

De acordo com a Fiocruz, a esclerose tuberosa é uma doença degenerativa, que causa tumores benignos, que pode afetar diversos órgãos, especialmente cérebro, coração, olhos, rins, pele e pulmões. As manifestações clínicas da doença podem variar dependendo do grau de acometimento dos órgãos afetados. Podendo surgir lesões na pele, nos ossos, dentes, rins, pulmões, olhos, coração e sistema nervoso central. No caso de Osvaldo, a doença afetou o desenvolvimento intelectual e motor.

Em publicação do Instagram, a irmã, Carol Arns, afirmou que Osvaldo havia sido diagnosticado com infecção generalizada e ficou 48 dias internado na UTI. Em nota do governo do Paraná, eles informam que a morte foi causada por complicações de uma pneumonia.

O velório será realizado no Cemitério Parque Iguaçu, Capela 2, a partir das 18h deste domingo (20/8) até às 22h. A cerimônia será retomada na segunda-feira (21/8), a partir das 8h, e o sepultamento será às 14h, no mesmo local.

Condolências dos políticos

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, publicou em rede social uma nota de pesar pela morte do filho do colega. "É com enorme tristeza que recebo a notícia do falecimento do Osvaldo, filho do nosso querido colega senador Flávio Arns, a quem manifesto meus profundos sentimentos, extensivos a sua esposa e familiares. Que Deus conforte seus corações", diz o texto.

O senador Paulo Paim (PT-RS) também prestou condolências ao colega em comentário de rede social. "A tristeza invadiu o coração de todos nós .Meus profundos sentimentos ao Senador Flávio Arns e sua família pela perda do querido filho Osvaldo Arns Neto. Que a força do universo traga conforto e paz nesse momento tão difícil. Todo meu carinho está com vocês", diz o texto.

O governo do Paraná lamentou a morte do filho do senador em nota divulgada no site oficial. Já a ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, também se manifestou: "Que Deus em sua infinita bondade receba o querido e amado Osvaldo de braços abertos para o descanso eterno".

É com enorme tristeza que recebo a notícia do falecimento do Osvaldo, filho do nosso querido colega senador Flávio Arns, a quem manifesto meus profundos sentimentos, extensivos a sua esposa e familiares. Que Deus conforte seus corações. — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) August 20, 2023