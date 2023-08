Polícia Federal desbloqueia quatro celulares de Frederick Wassef

Henrique Lessa

Wassef teria recomprado rolex vendido por auxiliares de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos - (crédito: Sergio Lima/AFP)

A Polícia Federal desbloqueou os quatro celulares de Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro. Os aparelhos foram apreendidos durante a operação que investiga a venda ilegal de bens da União por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados. A informação foi confirmada pelo Correio. Com o desbloqueio, os investigadores realizarão uma uma perícia nos telefones, que poderão abrir novas frentes na apuração.

Na quarta-feira da semana passada(16/9), Wassef foi abordado em uma churrascaria em São Paulo por agentes da PF que cumpriram um mandado de busca e apreensão e recolheram quatro aparelhos. Dois estavam com ele no local e outros dois dentro do veículo usado pelo advogado.

Frederick Wassef confirmou ter recomprado, com recursos próprios, o Rolex vendido por auxiliares do ex-presidente nos Estados Unidos. A ação de busca e apreensão aconteceu apenas um dia depois da admissão do advogado de seu envolvimento na compra da joia.