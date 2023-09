Atos golpistas: CNJ vai investigar se houve participação de juízes - (crédito: Ed Alves//CB/D.A Press) Vinícius Prates - Estado de Minas

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai investigar se servidores do Poder Judiciário e magistrados participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília. A decisão foi tomada nesta terça-feira (12/9), pelo ministro Luis Felipe Salomão, depois de a instituição receber informações sobre o suposto envolvimento de membros do Judiciário nos atos antidemocráticos



De acordo com informações recebidas pelo CNJ, parte desses suspeitos teriam se envolvido, inclusive, na organização ou na convocação para os atos de 8 de janeiro. Em despacho encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Felipe Salomão pede a Moraes que envie informações sobre a suposta participação de juízes nos atos golpistas.

"Com efeito, é importante investigar a participação de servidores ou membros do Poder Judiciário tanto nas lamentáveis depredações dos dia 08/01 quanto nos períodos anteriores", diz o documento. A decisão foi divulgada pela jornalista Camila Bomfim, da GloboNews.



Salomão também determinou aos tribunais de justiça, tribunais regionais federais, eleitorais e do trabalho, assim como às respectivas corregedorias, que informem em 15 dias se há investigações internas em andamento sobre a suspeita de participação de servidores ou integrantes do Poder Judiciário nos atos golpistas.

"Oficia-se ao ministro Alexandre de Moraes para que sejam encaminhados a esta Corregedoria informações acerca da presença de servidores ou membros do Poder Judiciários em procedimentos investigativos e ações penais em curso, que tenham como objeto os episódios acima narrados", diz o texto.