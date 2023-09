Kim Kataguiri coleta assinaturas para abrir CPI do Crack na Câmara

Deputado Kim Kataguiri (União-SP) coleta assinaturas para abrir CPI do Crack na Câmara dos Deputados - (crédito: Vinicius Loures/Agência Câmara) Victor Correia

Pré-candidato do MBL à prefeitura de São Paulo, o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) tenta emplacar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara dos Deputados para investigar o uso do crack no Brasil. O tema é de especial interesse para o eleitorado paulista — a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, tem uma CPI própria para investigar o aumento do uso do entorpecente no estado.

O pedido de Kim circula, inclusive, em grupos de WhatsApp. O texto argumenta que o uso da droga gera grandes impactos sociais e preocupações na sociedade brasileira. "Como resultado do seu uso, temos inúmeros casos de dependência química, aumento da criminalidade, desintegração familiar e crescentes custos para o sistema de saúde e a Justiça", diz ainda.

Disputa pela prefeitura

A disputa pela Prefeitura de São Paulo conta também com Ricardo Nunes (MDB), que busca a reeleição, e Guilherme Boulos (PSol). Na capital paulista, o uso da droga, especialmente na região conhecida como Cracolândia, é um dos grandes temas que devem pautar o pleito, no ano que vem.

A coleta das assinaturas começou há pouco tempo. Até o momento, 23 deputados já aderiram, segundo pessoas próximas ao parlamentar. Para abrir a CPI, são necessários 171. Na Alesp, a CPI da Epidemia do Crack, em andamento, investiga o consumo e tráfico na Baixada Santista, litoral do estado.