Lula reúne ministros no Alvorada para discutir ajuda ao RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou ministros para o Palácio da Alvorada a fim de discutir a ajuda federal ao Rio Grande do Sul após o desastre causado pela passagem de um ciclone no estado. Participam do encontro os chefes das pastas que integram o comitê interministerial criado pelo então presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB).

O compromisso foi incluído no início da tarde na agenda oficial do presidente, para discutir a recuperação do Vale do Taquari após o desastre. A região foi atingida por um ciclone na semana passada, que causou enchentes e desmoronamentos. Os municípios ainda enfrentam fortes chuvas neste momento, além das consequências do primeiro temporal. Segundo o último levantamento, 47 pessoas morreram, e oito ainda estão desaparecidas.

Integram o comitê: Alckmin, que chefia o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic); José Múcio, da Defesa; Nísia Trindade, da Saúde; Waldez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional; Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Wellingon Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Socal; e Jader Filho, das Cidades.

Críticas por não ter visitado o RS

Lula vem recebendo críticas nos últimos dias por não ter visitado a região atingida pelas chuvas. No lugar, ele manteve a viagem à Índia, onde participou da reunião de chefes de Estado do G20, grupo dos 20 países mais ricos do mundo.

Alckmin liderou os esforços do governo, e visitou, junto com sete outros ministros, o local atingido. O governo federal também já anunciou uma série de medidas para contenção do desastre, com aporte de R$ 741 milhões para as cidades afetadas.