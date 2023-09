Bolsonaro: PL precisa resolver "alguns problemas" em São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste domingo (24/9) que o partido precisa resolver "alguns problemas" em São Paulo antes das eleições municipais do próximo ano. A declaração ocorreu durante videoconferência no Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) Brasil 2023, evento conservador.

"Faço um apelo para quem está nos assistindo. Temos eleições municipais no ano que vem e estamos acertando o partido. Nesse caminho, vão aparecendo alguns problemas. Conversei com o nosso presidente (Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL) na semana passada e, se Deus quiser, vamos resolver a questão do Ceará. Também pintaram alguns problemas em São Paulo", apontou.

O ex-chefe do Executivo ainda convidou os expectadores a se filiarem no PL para concorrer às eleições das câmaras municipais e prefeituras em 2024. Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas usufruirá da influência política em favor da sigla.

"Começamos muito tarde em relação à esquerda, que não são adversários, são inimigos da humanidade e do cidadão. Mas, tudo passa e creio eu que, ao longo desses últimos quatro anos, quando estive à frente da Presidência, serviu para despertar milhões de pessoas pelo Brasil do que realmente é a direita, do que são os conservadores e quão importante estarmos na política e bastante afinados para o futuro da nossa nação", emendou.

Por fim, Bolsonaro concluiu que, apesar de unida, a direita precisa "acertar o norte".