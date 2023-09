Lula diz que não seguirá critérios de raça ou gênero para indicação ao STF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta segunda-feira (25/09), que não deve guiar a sua escolha para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) pelos critérios de raça ou gênero. Segundo o chefe do Executivo, o nome escolhido para ocupar a cadeira da ministra Rosa Weber — que se aposentará devido à idade — deverá “atender aos interesses do Brasil”.



“Já tenho várias pessoas na mira, não precisa perguntar essa questão de gênero ou cor, no momento certo vocês vão saber quem eu pretendo indicar”, disse o petista, durante entrevista no Itamaraty.

Lula destacou que não tem pressa para indicar os nomes para o STF e para a Procuradoria-Geral da República (PGR). Ele disse que espera acabar com a “disputa entre políticos e Judiciário e entre Judiciário e Executivo. Se cada um cumprir sua função no país, as coisas vão ficar muito bem”, ressaltou.



“Não adianta você ficar torcendo para que a água que deve passar embaixo da ponte passe, ela vai chegar no momento certo”, emendou.

“Estou muito tranquilo, pois vou escolher uma pessoa que possa atender aos interesses e expectativas do Brasil, que possa servir ao Brasil, que tenha respeito com a sociedade brasileira. Uma pessoa que tenha respeito, mas não tenha medo da imprensa", concluiu.

Troca na Caixa



Quanto às possíveis alterações na Caixa Econômica Federal, que fazem parte das negociações para acomodar o Centrão, o presidente Lula disse que pode mexer em todos os cargos do Executivo. Por outro lado, ele prometeu que “nada será feito a meia noite, tudo será feito de dia e com comunicado à imprensa".



O petista também comentou sobre a cirurgia que deve se submeter no final desta semana para tratar um problema de dores crônicas no quadril. Ele disse que só tinha medo da anestesia, mas que já lhe disseram que as técnicas atuais são muito mais seguras.



Lula também destacou que espera voltar a despachar no Palácio da Alvorada e retomar a rotina normal o quanto antes. “Se depender de mim, não fico nem um dia afastado. Me interno na sexta-feira (29/9), faço a cirurgia, que peço a Deus que corra bem, e, se depender de mim, na segunda-feira (2/10) estarei lá no Planalto despachando ou no Alvorada”, ressaltou.