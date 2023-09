Anielle Franco pede desculpas a presidente do São Paulo por post de assessora

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, contatou o presidente do São Paulo, Julio Casares, para pedir pedir desculpas pelas ofensas ditas por uma assessora da pasta ao clube paulista, durante a partida da final da Copa do Brasil de futebol, realizada no domingo (24/9).

Casares relatou, em seu perfil no Instagram, ter ouvido da ministra Anielle que “medidas serão tomadas”. O presidente são-paulino também afirmou que sua gestão tem compromisso com a "igualdade". "Não por acaso, passamos a ser vistos como o time mais popular", escreveu Julio Casares.

Entenda a polêmica

Flamenguista, Anielle Franco viajou a São Paulo em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Segundo ela, a viagem era para assinar uma ação do governo federal que tem por objetivo combater o racismo no esporte. Além do compromisso federal, a ministra e seus assessores acompanharam a partida.

A assessora especial do ministério Marcelle Decothé postou, em sua conta no Instagram, conteúdos que chamavam a torcia do São Paulo de “branca, descendente de europeu safado”.

Em outras postagens, Marcelle chamou a diretoria do Flamengo de “fascista” e ainda disse ser uma “morte horrível” entrar no estádio do Morumbi em um carro da Polícia Federal.

Em nota, o Ministério da Igualdade Racial confirmou a ligação feita pela ministra Anielle Franco ao presidente do São Paulo, Julio Casares.

Segundo o comunicado, a pasta ainda “recebeu a informação a respeito da postagem das servidoras em perfil privado de rede social e que, ainda que as postagens tenham sido feitas em tom informal, o caso será submetido às instâncias internas de investigação para apuração da conduta das servidoras.”