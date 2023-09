Dino é recebido "com ares de Supremo" em cerimônia do Planalto

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi abordado nesta quarta-feira (27/9) como um verdadeiro favorito ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ao participar de evento no Planalto. Apesar de ser o mais cotado, Dino frisou que “Supremo não é candidatura” e que está focado em fazer seu trabalho na Justiça. Segundo um parlamentar que também esteve presente, Dino foi recebido “com ares de Supremo”.



Assim que chegou ao Salão Nobre, onde participa do lançamento do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Seleções, o ministro foi abordado e cumprimentado por dezenas de parlamentares e autoridades. Questionado por um dos interlocutores sobre a indicação, Dino respondeu com um sonoro “Sei lá!”. “Primeiro, é preciso ter convite”, acrescentou.

Favorito para ocupar o cargo da ministra Rosa Weber, que se aposenta até a próxima semana, Dino sofre resistência de uma ala do Planalto, e do PT. Nos bastidores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstra preferência pelo ministro da Justiça, embora não descarte os outros dois postulantes: o Advogado-Geral da União (AGU) Jorge Messias; e o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas.

"Supremo não é candidatura"

“Ele está com ares de Supremo, não?”, brincou um parlamentar petista a jornalistas sobre a recepção a Dino. Para ele, a indicação é certa. Embora uma ala do partido defenda Jorge Messias, mais próximo ao PT, outros defendem Dino por sua atuação firme à frente da pasta, desde os atos de 8 de janeiro.

Logo depois, o ministro da Justiça também conversou com a imprensa. “Eu tenho muita experiência e, portanto, aprendizado, de que o Supremo não é candidatura. Não é campanha”, pontuou Dino. “O que todos devem fazer é entender essa atribuição do presidente da República e esperar. Ele tem uma questão de saúde a resolver [a cirurgia no quadril] e aí, quando ele se recuperar, na próxima semana, certamente vai caminhar para uma decisão”, acrescentou.