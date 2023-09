Lula reúne ministros para definir prioridades antes de cirurgia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu na manhã desta quarta-feira (27/6) com um grupo de seis ministros para definir as prioridades do governo enquanto estiver se recuperando da cirurgia no quadril. O encontro ocorreu no Palácio do Planalto.



Lula fará uma cirurgia nesta sexta-feira (29) para tratar as dores que sente no quadril, resultado de uma artrose. O procedimento será feito no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, ainda sem horário definido.

Segundo o ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, Lula tratou das medidas mais importantes para o governo que tramitam no Congresso e de medidas de auxílio ao Rio Grande do Sul após os estragos causados pelas fortes chuvas.

“O presidente queria, antes de se preparar para a cirurgia, poder tratar um pouco da pauta desta semana e da semana que vem no Congresso Nacional”, explicou Padilha. Ele elencou a votação do programa Desenrola Brasil e da reforma tributária, ambas no Senado, como as prioridade.

Auxílio ao Rio Grande do Sul

Lula também conversou com seus ministros sobre as ações para auxiliar o Rio Grande do Sul. Hoje, o presidente se reúne pela primeira vez com o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), desde a tragédia. Amanhã (28), um grupo de ministros e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, viajam ao estado.

Participaram da reunião: o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSD); o ministro da Casa Civil, Rui Costa; da Fazenda, Fernando Haddad; da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo; Padilha, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), também esteve presente.