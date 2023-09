Janja visita cidades do Rio Grande do Sul ao lado de ministros

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, desembarcou nesta quinta-feira (28/9) em Lajeado, no Rio Grande do Sul, uma das regiões mais atingidas pelo ciclone extratropical e fortes chuvas que vitimaram fatalmente 50 pessoas. Acompanhada de ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Janja fez a entrega simbólica de 20 mil cestas básicas nos municípios de Estrela, Muçum e Arroio do Meio.

Por meio das redes sociais, ela relatou ter testemunhado a resiliência das famílias após as enchentes que atingiram e destruíram boa parte da região do Vale do Taquari.

"Unindo corações e forças para reconstruir o Rio Grande do Sul. Hoje testemunhei a resiliência das famílias após as enchentes que atingiram e destruíram boa parte da região do Vale do Taquari. Junto com o Ministro Paulo Pimenta, fiz a entrega simbólica de 20 mil cestas básicas nos municípios de Estrela, Muçum e Arroio do Meio. Articulamos para que a doação das cestas pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos chegassem aos locais mais atingidos pelas enchentes causadas pela crise climática. Seguiremos caminhando juntos com muita união, reconstrução e solidariedade", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Janja Silva (@janjalula)

Participam da comitiva os ministros Waldez Góes (Integração e do Desenvolvimento Regional), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social).

O presidente Lula não participou da visita por conta de uma cirurgia no quadril a qual se submeterá nesta sexta (29). Ontem, o petista recebeu o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que apresentou as demandas do estado ao chefe do Executivo.

Na reunião, Lula assinou medidas que ajudam a operacionalizar R$ 1 bilhão em empréstimos que o governo havia anunciado em 12 de setembro, para ajudar a recuperar a economia dos municípios atingidos pelo evento climático. O crédito é voltado sobretudo a empresários e produtores rurais que tiveram perdas materiais em municípios que decretaram estado de calamidade.

"Dança"

No último dia 8, após ter sido criticada, Janja apagou uma publicação nas redes sociais na qual aparecia imitando uma dança indiana. Na legenda do vídeo, ela comemorava a chegada à Índia junto a Lula, que participaria do G20, e afirmava: "Me segura que eu vou sair dançando". Internautas apontaram falta de empatia, em razão da situação de calamidade no Rio Grande do Sul.