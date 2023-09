Ciclone no RS: número de vítimas das chuvas sobe para 50

O número de vítimas das enchentes causadas após a passagem de um ciclone no Rio Grande do Sul subiu para 50 nesta quarta-feira (27/9), após o corpo de uma das pessoas que estavam desaparecidas ser encontrado. De acordo com a Defesa Civil do estado oito pessoas ainda seguem desaparecidas após as enchentes.

O corpo do homem foi encontrado na cidade de Roca Salles, uma das mais afetadas pelas enchentes. Ao todo, 13 pessoas morreram no município, foi o segundo maior número de mortos atrás apenas da cidade de Muçum, em que 16 mortes foram registradas.

A situação na região piorou nesta quarta (27) depois que o lago Guaíba, em Porto Alegre, transbordou na parte da manhã ao atingir 3,17 metros, 17 centímetros a mais do que a cota de inundação, segundo o g1, além de ser o maior nível desde a enchente na cidade de Porto Alegre em 1941.

A Orla do Guaíba foi invadida pela água em alguns trechos após a transbordamento. As comportas estavam fechadas desde segunda-feira (25) a fim de evitar novas enchentes e alagamentos na cidade.