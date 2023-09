Jantar de Barroso tem convite a R$ 500 e a presença de Fátima Bernardes

Um jantar comemorativo à posse do ministro Luís Roberto Barroso como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) agita a noite desta quinta-feira (28/9) no Salão Unique, em Brasília. Para participar os convidados tiveram que desembolsar R$ 500.



Com mais de mil convidados, até às 21h mais de 650 pessoas já haviam chegado. O ministro Barroso chegou por volta das 21h20 e juntou-se a diversas conversas os convidados. Os colegas de magistrado Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes prestigiaram o novo presidente, acompanhados de suas respectivas esposas. A jornalista Fátima Bernardes também estava no jantar com o marido, o deputado federal Túlio Gadelha (Rede-PE). Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski também estiveram presentes.













Com decoração sofisticada, o salão ficou cheio e foi difícil de circular no local. Uma banda tocou músicas brasileiras ao público.

As opções de comidas e bebidas foram variadas. Na entrada, coxinhas, bolinhos de peixe e canapés de salmão são servidos. Já na janta, o menu oferece opções de massas, risoto, carnes e camarão. Para beber é possível escolher entre espumante, vinho, whisky e drinks diversos. Uma ilha no meio do salão tem bartenders fazendo drinks como mojito, cosmopolitan, aperol spritz, caipirinha, entre outros.