Cotados para o STF, Dino, Dantas e Messias se abraçam na posse de Barroso

O ministro da Justiça, Flavio Dino, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, são fotografados durante a posse do juiz do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, como presidente do tribunal, em Brasília, em 28 de setembro - (crédito: EVARISTO SA / AFP)