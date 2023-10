Em Brasília, PSD comemora a vocação democrática

Um jantar no Lago Sul reuniu a cúpula do PSD para comemorar os 12 anos do partido que, hoje, integra tanto na base parlamentar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB). Na comemoração, praticamente todos os principais nomes da agremiação compareceram, como o presidente da legenda, Gilberto Kassab, o governador Ratinho Jr. (PR), os ministros Carlos Fávaro (Agricultura) e André de Paula (Pesca), e o presidente do PSD-DF, Paulo Octávio.

A vocação parlamentar do partido de trabalhar pela governabilidade e pela harmonia entre as instituições foi destacada por Paulo Octávio, à frente da legenda no DF desde 2020. Para ele, é uma vocação que justifica a presença do PSD com três ministros no governo Lula (incluindo o de Minas e Energia, Alexandre Silveira) e vários secretários do GDF, além do líder do governo Ibaneis na Câmara Legislativa, Robério Negreiros.

"O PSD tem, respeitando a democracia, o dom de sempre ajudar na governabilidade, que é o que o país mais precisa", disse Octávio.

No total, o partido comandado por Kassab tem quase 7 mil políticos eleitos, 16 senadores, 45 deputados federais e ainda integra o governo do estado de São Paulo, com o vice do governador Tarcísio de Freitas, Felicio Ramuth. No DF, o PSD elegeu dois deputados distritais.

Octávio também lembrou o papel da legenda na luta para manter o Fundo Constitucional do DF, capitaneada pelo senador Omar Aziz (AM), após a Câmara aprovar a extinção. E revelou que Aziz será o novo cidadão honorário de Brasília.

"O PSD foi fundamental, a gente conseguiu reverter no Senado a votação da Câmara, que daria um prejuízo de R$ 60 bilhões para Brasília. Resgatamos o nosso fundo. No Senado, ganhamos quase por unanimidade. O relator, Omar Aziz, por isso, vai ganhar o título de cidadão honorário de Brasília. "Conseguimos a união de todas as bandeiras. O Brasil tem que parar de olhar para o retrovisor, temos que olhar para o futuro do país, que tem muitos desafios pela frente", declarou.

Para Kassab, o PSD "amadureceu muito rapidamente, se consolidou como um dos grandes partidos do Brasil, e contribui de maneira efetiva não só na defesa da nossa democracia, mas nos trabalhos legislativos e nos governos (dos quais participa)". Sobre o desempenho do governo Lula, foi cauteloso. "Torço para que, ao final desse primeiro ano, o resultado seja positivo", avaliou, frisando que o PSD se estruturou como um partido de "centro ideológico, radical".