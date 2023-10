Oposição critica dança "inapropriada" em evento do Ministério da Saúde

Uma apresentação de dança realizada no 1º Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde no Brasil, realizado na quinta-feira (5/10), está sendo alvo de críticas de opositores ao governo Lula. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma pessoa cantando uma música e uma dançarina em coreografia classificada pelos críticos como "erótica".

Ex-ministro da Casa Civil durante a gestão de Jair Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira (PP) condenou as cenas. "Chocante como a ideologia contaminou o governo do PT 5!!! É um seminário de Atenção Primaria do Ministério da Saúde!!! Atenção primária é isso aí? É isso que salva vidas num sistema que a OMS colocou em 125º lugar? O cupim identitário está corrroendo o governo por dentro. E Brasil real vê chocado tudo isso", escreveu. Confira o vídeo:

O encontro promovido pelo Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde da Secretaria de Atenção Primária à Saúde tem como intuito apoiar a implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), com o compartilhamento de ideias e experiências, ampliação do diálogo, estímulo à gestão participativa e construção da agenda de territorialização da promoção da saúde no País.

Em nota, o Ministério da Saúde lamentou o ocorrido e afirmou que a apresentação “surpreendeu pela coreografia inapropriada”. “O Ministério da Saúde lamenta pelo episódio isolado, que não reflete a política da Secretaria e nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizados no encontro, e adotará medidas para que não aconteça novamente.”

O órgão de saúde explicou ainda que a programação do evento contou com a apresentação de sete grupos artísticos nos intervalos dos debates e assumiu que “uma das apresentações surpreendeu pela coreografia inapropriada”.

