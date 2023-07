Ministério da Saúde aumenta investimento em hemodiálise no SUS

MS Mayara Souto

O aumento de 10,3% no valor destinado ao procedimento de hemodiálise beneficia pessoas em tratamento de doença renal crônica - (crédito: Rovena Rosa / Agência Brasil)

O Ministério da Saúde reajustou em 10,3% o valor da hemodiálise na tabela do Sistema Único de Saúde (SUS) e beneficiará pessoas que estão em tratamento de doença renal. O investimento totalizará R$ 600 milhões e representa 15% de aumento em relação ao repasse de 2022. A iniciativa faz parte da estratégia do Governo Federal de diminuir o tempo de espera por exames, procedimentos e cirurgias no SUS.

O novo valor da tabela vale para adultos e crianças que realizam hemodiálise e também para pacientes com hepatite B, hepatite C e HIV. Neste último caso, o reajuste chegou a aumentar 23%.

Do investimento total, R$ 400 milhões serão destinados ao reajuste do valor do serviço na tabela SUS e R$ 200 milhões serão incentivo adicional para manutenção de equipamentos. O repasse acontecerá em duas etapas: 5% no mês de julho e mais 5,3% em setembro.

O aumento é fruto da aprovação da Emenda Constitucional 32/2022, a chamada PEC da Transição, que permitiu ao Ministério da Saúde recompor programas e manter o funcionamento do SUS.

Neste ano, o Programa Nacional de Redução de Filas vai somar mais de R$ 600 milhões em investimentos. Segundo o órgão, com os recursos complementares, Tocantins, Sergipe, Piauí, Paraíba e Mato Grosso do Sul pode zerar a fila de cirurgias.

