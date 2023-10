Brasil quer apresentar na ONU proposta de paz entre Israel e a Palestina

Uma reunião ocorrida na manhã desta segunda-feira (9/10) entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros de Estado afunilou as intenções para que o Brasil atue nas negociações de paz entre Israel e a Palestina. O chefe do Executivo conversou, por meio de uma videoconferência, com os ministros José Múcio (Defesa) e Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), e do assessor-chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, Celso Amorim, entre outros.



De acordo com fontes no Palácio do Planalto consultadas pelo Correio, a diplomacia brasileira deve apresentar na Organização das Nações Unidas uma proposta de paz para mediar o conflito entre as duas regiões do Oriente Médio, a fim de interromper a escalada do conflito.

A avaliação de momento é de que a situação está se agravando. Além disso, na reunião foram apresentadas outras ações, como o posicionamento do Brasil sobre a situação e a avaliação pessoal de Lula sobre o conflito.

O Brasil avalia, ainda de maneira inicial, os próximos passos que serão dados sobre o tema, que envolve milhares de cidadãos do país que estão nos territórios que registram ataques por bombardeios. Participaram da reunião também os ministros Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), bem como o chefe do gabinete pessoal do Presidente da República, Marco Aurélio Marcola.