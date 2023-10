Brasil deve pedir por fim de bloqueio de Israel em texto na ONU

O Brasil levará uma minuta de resolução ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) que deve pedir por corredores humanitários para que mantimentos sejam entregues aos civis palestinos e por uma “imediata retirada de ordem”, dada por Israel, para a evacuação de civis e funcionários da ONU pelo Norte da Faixa de Gaza. A proposta deve ser votada no fim da tarde desta segunda-feira (16/10).



Sem citar Israel diretamente, o documento a ser votado pelos países condena “todas as formas de violência”; em “todos os lados”; e “todos os atos de terrorismo”. O texto enumera 11 pontos, segundo o G1, como a condenação "inequívoca dos ataques terroristas hediondos perpetrados pelo Hamas que tiveram lugar em Israel a partir de 7 de outubro de 2023 e a tomada de reféns civis"; o apelo à "libertação imediata e incondicional de todos os reféns civis, exigindo a sua segurança, bem-estar e tratamento humano, em conformidade com o direito internacional"; "ao respeito e à proteção, em conformidade com o direito humanitário internacional, de todo o pessoal médico e do pessoal humanitário exclusivamente envolvido em tarefas médicas, dos seus meios de transporte e equipamento, bem como dos hospitais e outras instalações médicas"; e a decisão de "continuar envolvido na questão".

Após uma consulta aos países membros ao longo do fim de semana, a resolução pedirá por suprimento “contínuo e suficiente” de eletricidade, água, combustíveis e medicamentos “indispensáveis à sobrevivência” dos palestinos.

O Brasil preside o Conselho de Segurança durante todo o mês de outubro. Nos últimos dia, duas reuniões de emergências ocorreram, sem consenso em torno de uma resposta para o conflito, que ameaça se alastrar pelo Oriente Médio.

Logo no início da manhã de hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e com o ex-ministro Celso Amorim, bem como líderes do Congresso e outros ministros, para tratar do resgate de brasileiros na Faixa de Gaza.