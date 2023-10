Lula se reúne com chanceler para discutir resgate de brasileiros em Gaza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na manhã desta segunda-feira (16/10), no Palácio da Alvorada, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para tratar do resgate de brasileiros na Faixa de Gaza. Israel frustrou as expectativas de resgatar os nacionais pela fronteira do Egito, ao negar que haja acordo de cessar-fogo para a retirada de estrangeiros.



Este é o primeiro encontro entre Lula e o ministro desde o começo do conflito. O presidente se recupera de duas cirurgias: nas pálpebras e no quadril, ambas realizadas no mesmo dia, no fim de setembro. Enquanto Vieira participou da reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York — o Brasil ocupa a presidência do grupo durante outubro —, Lula se ocupou em conversar com as autoridades de outros países.

Ambos estão envolvidos em negociações para retirar um grupo de brasileiros que está na Faixa de Gaza. Entre quinta-feira e sábado, o petista tratou do assunto, por telefone, com os presidentes de Israel, Isaac Herzog; do Egito, Abdul Fatah al-Sisi; e da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, negou que haja um acordo de cessar-fogo para a retirada de estrangeiros que estão em Gaza. O número de mortos em ataques israelenses na região aumentou para 2.750 esta manhã. Ao passo que os bombardeios são intensificados em Gaza, Israel também prepara uma ofensiva terrestre.

Um c que resgatará o grupo de 32 pessoas está em Roma, na Itália, desde a última sexta-feira (13), e aguarda a liberação do governo egípcio.

Outra reunião

Mais cedo, Lula se reuniu, por videoconferência, com oito ministros e líderes de governo para tratar, entre outros temas, das pautas prioritárias para o governo no Congresso. Estavam no encontro o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; os ministros Rui Costa, da Casa Civil; José Múcio, da Defesa; Fernando Haddad, da Fazenda; Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência; Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais; e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social; os líderes Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), do Congresso; Jaques Wagner (PT-BA), do Senado; José Guimarães (PT-CE), da Câmara; além de Celso Amorim, chefe da assessoria especial da Presidência; e Marco Aurélio Marcola, chefe de gabinete do presidente.