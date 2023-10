Após a aprovação do relatório da senadora Eliziane Gama (PSD-MA) na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), nesta quarta-feira (18/10), parlamentares saíram em uma passeata até a Praça dos Três Poderes.

Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Duda Salabert (PDT-MG), Célia Xakriabá (Psol-MG), Rogério Correia (PT-MG), Rubens Pereira Júnior (PT-MA), Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ), Duarte Jr (PSB-MA) e a própria relatora foram alguns dos parlamentares que saíram em caminhada.

Um homem, que seria assessor do deputado Carlos Jordy (PL-RJ), vinha junto ao grupo, provocando os deputados e senadores, afirmando que o relatório de Eliziane Gama seria uma “vergonha”. No trajeto, ainda dentro do Senado, um grito de Soraya Thronicke (Podemos-MS) foi ouvido, afirmando que teria sido agredida e que um celular teria caído em sua cabeça.

Em conversa com jornalistas, Soraya explicou que um aparelho teria “quicado com muita força”. “O que me assustou, eu não sei a altura dele, eu sou baixinha, caiu de uma altura o celular dele. Ele (o aparelho) quicou com a ponta, é a sensação que eu tenho porque doeu bastante. Quando eu vi estava aquele rebuliço”, disse ela.

A Polícia Legislativa ouviu o assessor parlamentar envolvido, mas vídeos divulgados pelo deputado Carlos Jordy mostram que Rogério Correia deu um tapa na mão do homem, fazendo com que o celular caísse na cabeça de Soraya. Jordy defendeu o assessor, mas decidiu exonerar o servidor.