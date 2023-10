Joice Hasselmann: Justiça bloqueia contas e acha apenas 5 centavos

A jornalista e ex-deputada Joice Hasselmann teve as contas bloqueadas pela Justiça em razão de um processo do qual foi condenada a pagar uma indenização de R$ 33 mil à administradora de empresa Luiza de Aguirre Nassif, filha do jornalista Luiz Nassif. As informações são do colunista Rogério Gentile, do UOL.

No entanto, o bloqueio mostrou que as contas da ex-deputada estavam praticamente vazias: apenas 5 centavos foram encontrados.

O processo é de 2017, quando Joice divulgou um vídeo em suas redes sociais associando Luiza a uma manifestação contra Sergio Moro, à época juiz. No entanto , não era ela que estava na manifestação, nem nos Estados Unidos, e sim outra mulher, com o nome parecido (Luiza Nassif Pires).

Outra implicação ao processo era que Hasselmann teria insinuado que Luiz Nassif recebeu dinheiro de forma ilegal por governos petistas. No processo, Luiza afirmou que a ex-deputada agiu de má-fé e que após a postagem passou a receber ataques nas redes sociais.

Na defesa do processo apresentada à Justiça, Hasselmann afirmou ter cometido um "equívoco compreensível", uma vez que os nomes eram parecidos, e que não teve intenção de ofender Luiza.

Joice não teria realizado o pagamento da ação e, portanto, foram expedidas várias ordens de bloqueio das contas dela pela Justiça desde 2021. Em agosto, as contas foram bloqueadas em razão de uma dívida remanescente de R$ 8.768,66.

A Justiça tomará outras pedidas para obter o valor, de acordo com Gentile.

O Correio tenta contato com a assessoria de Joice Hasselmann. O espaço segue aberto.