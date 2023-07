Joice Hasselmann detona Carla Zambelli após polêmica: "Biruta e bandida"

CS Cecília Sóter

A ex-deputada federal Joice Hasselmann usou as redes sociais, nesta quinta-feira (13/7), para fazer críticas à deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Em um vídeo publicado no Twitter, Joice Hasselmann afirmou que Zambelli está andando "a passos largos rumo a cassação" e a chamou de "personagem folclórico", "biruta" e "bandida".



Hasselmann disse, ainda, que os deputados federais não escondem o desprezo "por tamanha estupidez em forma de gente".

"A criatura consegue protagonizar uma cena mais dantesca que a outra. O caso agora envolve o hacker [da Vaza Jato], que segundo relatos dele mesmo, foi contratado para invadir urnas eletrônicas e as contas do ministro Alexandre de Moraes", comentou sobre o depoimento recente do hacker Walter Delgatti Neto, da Vaza-Jato, à Polícia Federal (PF).



Joice lembrou o episódio em que Zambelli perseguiu um homem com uma arma em punho em outubro do ano passado. "A moça já provou que é biruta e que é bandida, basta relembrar a cena em que a maluca saiu correndo pelo [bairro] Jardins, região nobre de São Paulo, com uma arma em punho atrás de um homem, ameaçando atirar nele. E isso, depois de uma troca de xingamentos", completou.



A ex-deputada alegou que o caso, ocorrido um dia antes do segundo turno das eleições de 2022, influenciou na releição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que ele perdeu votos por conta da repercussão do assunto.

Para Hasselmann, o suposto envolvimento de Zambelli com hacker da Vaza Jato deixou ela "encrencada" e que Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, não se esforçará para ajudá-la.

"[Eles] não colocarão mais as mãos no fogo para salvar Carla Zambelli, como já fizeram outras vezes quando ela andava de amores com o Bolsonaro. O caso de amor com ele acabou. Bolsonaro não quer ver Carla Zambelli nem pintada de ouro. Agora ela, com suas sucessões de idiotices, vai ter que se virar sozinha. Ela pode se sentar no sofá, estourar uma pipoca e aguardar a cassação", declarou.

Vale lembrar que Joice Hasselmann e Carla Zambelli já foram amigas e colegas de partido quando ambas eram do PSL. As duas começaram a se estranhar quando o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou a sigla para se filiar ao PL.

