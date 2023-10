Nesta quinta-feira (27/10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 78 anos. Nas redes sociais, autoridades e apoiadores parabenizaram e prestaram homenagens a Lula. O aniversário do presidente é o segundo assunto mais comentado da rede social X (antigo Twitter).

Uma das autoridades que se adiantou para felicitar Lula logo nas primeiras horas da manhã foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, que desejou um caminho "iluminado" por Deus.

"Que Deus siga iluminando seu caminho na nobre missão de servir ao povo brasileiro, alimentando nossas esperanças de um país mais justo e próspero, que se projeta no mundo pelo diálogo e pela construção de consensos, em prol de uma só humanidade", escreveu Alckmin.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin_)

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) e o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) também divulgaram homenagens ao presidente Lula. "Hoje é dia de celebrar a vida desse ser humano extraordinário que é Luiz Inácio Lula da Silva. Tenho muito orgulho de lutar ao seu lado todos esses anos, você é uma inspiração na luta pela vida do povo brasileiro", escreveu Lindbergh.

Hoje é dia de celebrar a vida desse ser humano extraordinário que é Luiz Inácio Lula da Silva!

Tenho muito orgulho de lutar ao seu lado todos esses anos, você é uma inspiração na luta pela vida do povo brasileiro.

Parabéns, presidente Lula. Muita saúde, força e energia pra… pic.twitter.com/SGraViMFXi — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) October 27, 2023

Muita saúde, força e poesia para nosso Presidente ??@LulaOficial? , que comemora hoje 78 anos !



Parabéns Presidente Lula ?? pic.twitter.com/mekJEL61n5 — Duda Salabert (@DudaSalabert) October 27, 2023

Outros parlamentares que se juntaram às celebrações do aniversário de Lula foram o senador Humberto Costa (PT-PE) e a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ). "Felicidade nossa ter um presidente que se importa de verdade com o povo, e que trabalha todos os dias por uma vida mais digna e justa para todas e todos. Parabéns, presidente Lula", escreveu Jandira.

Felicidade nossa ter um presidente que se importa de verdade com o povo, e que trabalha todos os dias por uma vida mais digna e justa para todas e todos. Parabéns, presidente Lula! Muitas felicidades e muitos anos de vida. pic.twitter.com/prPKfkZ6ry — Jandira Feghali ???????????? (@jandira_feghali) October 27, 2023

Parabéns, presidente Lula! Um orgulho e uma alegria viver no seu tempo e ajudar a construir um novo Brasil ao seu lado. Vida longa! pic.twitter.com/eMInyRZfPT — Humberto Costa (@senadorhumberto) October 27, 2023

Os ministros da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, e dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida também lembraram do aniversário de Lula. "Nesta ocasião expresso ao senhor minha gratidão por tudo que fez, faz e ainda fará pelo povo brasileiro. Tem sido uma honra servir ao meu país sob o seu comando. Que sua vida seja repleta de saúde e de muitas conquistas", disse Silvio.

Querido Presidente @LulaOficia,

Parabéns pelo seu aniversário.

Nesta ocasião expresso ao senhor minha gratidão por tudo que fez, faz e ainda fará pelo povo brasileiro. Tem sido uma honra servir ao meu país sob o seu comando.

Que sua vida seja repleta de saúde e de muitas… pic.twitter.com/tg2y1BfP3M — Silvio Almeida (@silviolual) October 27, 2023

???? Viva @LulaOficial!



Deixe sua mensagem de feliz aniversário para o presidente aqui nos comentários! pic.twitter.com/rTvsuVaYDO — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) October 27, 2023

O chefe do Executivo brasileiro comemora o aniversário em duas datas diferentes, 6 de outubro e hoje, pois ele não foi registrado no cartório assim que nasceu e a data de nascimento também foi informada errada.

Na manhã desta sexta, a militância do Partido dos Trabalhadores (PT) no Distrito Federal se reúne em frente ao Palácio do Alvorada para cantar parabéns ao presidente Lula.

Veja outras reações de internautas:

Parabéns Presidente Lula! pic.twitter.com/c4oB6Nv35N — rita Marinielo,uma pessoa comum . (@RMarinielo) October 27, 2023

PARABÉNS PRESIDENTE LULA pic.twitter.com/MkBUYKuWib — LUIZ CUNHA (@luizcunha0806) October 27, 2023

Hj é seu aniversário de 78 anos, mas o presente é nosso. Obrigado por manter essa disposição de menino na hora de enfrentar os problemas do Brasil.



PARABÉNS PRESIDENTE LULA pic.twitter.com/7AL7USA5D7 — Thiago Bagatin (@ThiagoBagatin) October 27, 2023