PLs das offshores e das apostas são prioridades para a semana que vem

O líder do PSB no Senado, Jorge Kajuru (GO), afirmou, nesta quinta-feira (23/11), que os senadores irão trabalhar até o dia 23 de dezembro, em um esforço concentrado para que sejam votados os “principais projetos”. A ideia é “terminar o ano deixando tudo esclarecido, votado”, disse o parlamentar após a reunião dos líderes com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Segundo Kajuru na próxima quarta (29), o projeto de lei das apostas esportivas terá seu parecer lido em plenário, “com novas discussões, em função da repercussão, porque houve uma surpresa no relatório sobre caça-níquel, que, evidentemente, não é o que esperava a população brasileira”.

“A questão dos jogos virtuais também é uma discussão, mas pelo menos isso vai para a votação, vai ter destaque mas vai para a votação. Agora, vamos tentar retirar do relatório a inclusão de caça-níquel, porque Rio de Janeiro, Goiás, há estados aí que estão assustados com essa inclusão no relatório das apostas”, comentou.

Kajuru acrescentou que as Propostas de Emenda à Constituição (PEC) das Drogas e a dos Militares serão votadas na próxima quarta (29). A ideia é que ambas as PECs possam ser votadas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e plenário no mesmo dia. Já o projeto de lei que trata da taxação das offshores e dos fundos exclusivos ficará para terça (28).

“(Indicação de) Autoridades também se definiu, dia 13 de dezembro. Porque tem muita autoridade, inclusive a escolha do novo ministro do Supremo (Tribunal Federal), tem Procuradoria-Geral da República, tem várias autoridades, parece que são 10 no total”, contou.

Supersalários

O senador disse que será colocada na pauta, na próxima semana, a PEC que prevê um aumento automático de 5% dos salários a cada 5 anos no Judiciário.

“Eu confesso que saí triste da reunião porque senti um consenso, ou seja, a maioria querendo votar a favor dos supersalários do Judiciário. Eu, evidentemente, não vou votar, eu acho isso revoltante. Eles já recebem demais. No meu estado tem gente que recebe R$ 200 mil por mês, eles ainda querem mais aumento?”, opinou Kajuru. “Nesse ponto eu saí triste da reunião, porque três meses atrás eu via outro cenário. A PEC seria derrotada, hoje eu senti aqui que ela será aprovada.”

Por fim, Kajuru confirmou que a sessão do Congresso, prevista hoje, para análise de vetos presidenciais, foi adiada. “A gente vai esperar, como sempre, a decisão da vossa excelência, Arthur Lira.”

COP28

“Infelizmente, só na semana de 5 de dezembro que, em função da COP (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) haverá uma ausência considerável de senadores. Então, essa semana será prejudicada. Em compensação nas outras semanas, nós vamos trabalhar, talvez até sexta-feira, tendo sessão para definir tudo”, contou Kajuru aos jornalistas.

Kajuru chegou a alfinetar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando que mais de 20 senadores estarão em Dubai para a COP28. “Eu não, graças a Deus. Porque nunca viajei e odeio viajar em avião da FAB (Força Aérea Brasileira), até porque você vai viajar e o presidente Lula nem te dá bom dia. E olha que eu sou vice-líder dele, para deixar bem claro. Por que eu vou viajar com o presidente? Eu nem consigo vê-lo. Vou passear? Vou fazer o que lá?”