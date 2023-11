Lula cobra de ministros dedicação ao G20 "sem deixar a peteca cair"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou de seus ministros, nesta quinta-feira (23/11), dedicação para a presidência brasileira do G20, mas "sem deixar a peteca cair". Segundo o chefe do Executivo, a prioridade é a gestão das políticas de cada pasta, em território brasileiro. Os 37 ministérios integram a Comissão Nacional de Gestão da Presidência do G20, lançado hoje durante reunião no Palácio do Planalto.

"É o evento mais importante que nós estamos metidos. Acho que é mais importante do ponto de vista político do que uma Copa do Mundo. E acho que os ministros têm que ter consciência do seguinte: todo mundo vai ter muita tarefa, mas é importante vocês não esquecerem que vocês foram eleitos, indicados ministros, para governar o Brasil", discursou Lula no início do encontro.

O presidente voltou a firmar que as prioridades da gestão brasileira no G20 serão o combate às desigualdades e às mudanças climáticas e alterações na governança global, incluindo no sistema financeiro. O Brasil assume o posto em 1º de dezembro, com duração de um ano. Ao todo, serão mais de 100 reuniões no âmbito do bloco.

"Portanto, a prioridade é a função para a qual vocês foram escolhidos para serem ministros. Significa que vocês vão ter que trabalhar mais do que já estão trabalhando. Significa que vocês vão ter que se virar em dois, ou em duas, para que a gente possa atender as necessidades da organização do G20 e para que a gente não possa deixar a peteca cair", emendou o presidente.

Presidência do G20 será tarefa árdua

Para Lula, enquanto o primeiro ano do governo foi dedicado a reconstruir políticas que haviam sido desmontadas por governos anteriores, o segundo ano será para "colocar o pé na estrada" e conversar com prefeitos, governadores e parlamentares, além da própria população brasileira. O presidente admitiu ainda que liderar o G20 não será fácil.

"É uma tarefa árdua. É a primeira vez. Nós não temos experiência, nós vamos adquirir experiência com quem já fez o G20. Por isso, a coordenação vai ficar muito sobre o Itamaraty e sobre a Fazenda, e vai ter grupos de trabalhos específicos. Eu espero que vocês dêem de vocês o seu melhor", enfatizou o chefe do Executivo.



Além dos ministros, estavam presentes no encontro o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso.