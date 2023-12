Lula diz que espera "bom senso" de Venezuela e Guiana na disputa por Essequibo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, neste domingo (3/12), que espera "bom senso" da Venezuela e da Guiana, na disputa pela região de Essequibo. A Venezuela faz um plebiscito hoje pela anexação da região que pertence à Guiana.

Em entrevista à jornalistas, antes de embarcar para Berlim, na Alemanha, Lula disse que a "América do Sul não preciosa de confusão". "O que a América do Sul não está precisando é de confusão. Não se pode ficar pensando em briga. Espero que o bom senso prevaleça, do lado da Venezuela e do lada Guiana", disse.

Lula ainda ressaltou o pedido pela paz e que a disputa não resulte em uma guerra. "A humanidade deveria ter medo de guerra. Só faz guerra quando falta bom senso. Vale mais a pena uma conversa do que uma guerra", afirmou.

Devido à tensão, o governo brasileiro mobilizou tropas e diplomatas na região. O Ministério da Defesa disse que acompanha o caso. O Brasil faz fronteira com os dois países.

Essequibo

A região em disputa é conhecida pelas riquezas de ouro e petróleo. Caso a Venezuela passasse a pertencer a Venezuela, a Guiana perderia cerca de 70% de seu território.

O plebiscito desse domingo quer saber se a população apoia ou não a criação de um Estado venezuelano dentro do Essequibo.

De acordo com Lula, a população deve seguir o pedido pelo presidente Nicolás Maduro e votar a favor. "Obviamente vai dar ao Maduro o que ele quer", disse.