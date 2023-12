Lula estreia Boulos em palanque em pré-campanha pela prefeitura de SP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estreou neste sábado (16/12) como cabo eleitoral do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) na eleição municipal na disputa pela prefeitura paulista. O chefe do Executivo dividiu palanque com o psolista em evento do Minha Casa Minha Vida em Itaquera, São Paulo. Boulos classificou Lula como "melhor presidente que o Brasil já teve".

"Daqui um ano, um ano e meio, vamos voltar aqui para entregar as chaves e fazer um churrasco para esse povo. Obrigado, presidente Lula, por devolver a esperança para o povo pobre desse país", apontou o deputado, que tem como mote central as moradias populares.

"Hoje, antes do Natal, é muito simbólico assinar esse contrato", comemorou Boulos. "Esse povo tem uma luta de moradia por moradia por muitos anos. Desde 2019, esse terreno estava pronto para ser contratado, mas não foi porque a gente tinha na presidência da República alguém que não olhava para o povo, alguém que governava com ódio", emendou.

Ele afirmou que a obra é um "exemplo contra o preconceito". "Tem muita gente no poder público que tem preconceito contra o movimento social, acha que é gente desordeira, que quer tomar o que é dos outros, quer ganhar de graça. E não é assim não".

Em meio às articulações, Lula tenta costurar com Marta Suplicy o retorno ao PT, com candidatura a vice na chapa de Boulos. O imbróglio ocorre, porém, porque atualmente ela é secretária de Relações Internacionais do prefeito Ricardo Nunes (MDB), também pré-candidato à reeleição.

No evento, o petista alfinetou Nunes e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), apontando que ambos "foram convidados e não vieram, mas, se viessem, seriam tratados com o maior respeito, porque educação a gente aprende em casa".

Também hoje, sobre a chapa, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, elogiou Marta, mas ressaltou que a decisão cabe a ela.

"A Marta Suplicy tem uma grande experiência por ter sido prefeita de São Paulo. Você anda na periferia de São Paulo e ouve sobre saudades muito grandes, o povo gosta muito da Marta, então é uma pessoa que certamente vai ter uma influência sobre o destino da cidade de São Paulo."